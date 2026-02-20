Епоха «залізного» голосу минає: VoLTE та VoWiFi генерують майже половину трафіку Київстар

Поки ми чекаємо на повноцінне 5G, виявляється, що справжня тиха модернізація вже відбулася у наших кишенях. Традиційні дзвінки через застарілі мережі 2G та 3G поступово відходять у минуле, поступаючись місцем передачі голосу через інтернет-протоколи. Згідно з останніми даними Київстар, технології VoLTE та VoWiFi вже забезпечують понад 40% усього голосового трафіку в мережі оператора. Це той рідкісний випадок, коли технологічний прогрес реально відчувається на слух — без переривань та з нормальним частотним діапазоном.

Чому VoLTE став новим стандартом

Технологія Voice over LTE (VoLTE) дозволяє телефонувати, не перемикаючись із мережі 4G на старенькі 3G чи 2G. Це не тільки економить заряд акумулятора, але й дозволяє одночасно говорити та користуватися мобільним інтернетом на повній швидкості. У грудні 2025 року цією послугою скористалися вже 8.5 млн абонентів. Для порівняння: коли оператор тільки запускав сервіс наприкінці 2020 року, це виглядало як преміальна опція для власників останніх iPhone.

Сьогодні ситуація інша. У мережі оператора нараховується понад 500 моделей смартфонів, що підтримують VoLTE. Окрім звичних брендів Apple, Samsung та Xiaomi, до списку потрапили пристрої Motorola, ZTE, OPPO, Google Pixel та Realme. Загалом база сумісних пристроїв охоплює понад 11.5 млн користувачів, тож 40% трафіку — це явно не межа.

VoWiFi як порятунок для підвалів та блекаутів

Якщо VoLTE — це про якість зв’язку на вулиці, то Voice over Wi-Fi (VoWiFi) — це про виживання там, де мобільний сигнал просто не проходить. Технологія дозволяє здійснювати дзвінки через будь-яку доступну Wi-Fi мережу. Це ідеальне рішення для мешканців новобудов із товстими стінами або тих, хто змушений проводити час у підземних паркінгах чи укриттях.

У грудні 2025 року VoWiFi скористалися 1.4 млн абонентів. В умовах енергетичних викликів це критично важливо: якщо у вашому будинку є інтернет через оптоволокно, а роутер заживлений від павербанка, ви залишаєтеся на зв’язку навіть за повної відсутності сигналу на базовій станції. Наразі цю опцію підтримують понад 300 моделей смартфонів найпопулярніших виробників.

Географія та великі інвестиції

Цікаво, що цифровізація голосу в регіонах відбувається з різною швидкістю. Абсолютним лідером став Львів, де 61% усього голосового трафіку припадає на сучасні стандарти. Київ трохи відстає з показником у 57%. Ймовірно, це пов’язано з вищою концентрацією нових пристроїв та щільністю забудови, яка змушує частіше переходити на Wi-Fi дзвінки.

За всім цим стоять серйозні фінансові вливання. Материнська компанія VEON планує інвестувати в українську інфраструктуру 1 000 000 000$ (приблизно 44 000 000 000 грн) протягом 2023–2027 років. Це підтверджує, що оператор робить ставку на передачу даних, а голос стає просто ще одним цифровим потоком усередині 4G-мережі. До речі, тарифікація таких дзвінків залишається стандартною — жодних додаткових платежів у рахунках ви не побачите.

Київстар також активно працює над розширенням покриття у важкодоступних місцях, адже нещодавно компанія відкрила доступ до технології Starlink Direct to Cell для своїх абонентів, що фактично робить проблему відсутності мережі пережитком минулого.

Джерело: kyivstar.ua