Поки більшість українських компаній намагаються адаптувати бізнес-плани до графіків відключень світла, «Київстар» вирішив, що йому затісно в межах локального ринку. Тепер у Нью-Йорку, де кава коштує як тижневий тарифний план, на великих екранах Таймс-сквер миготить тикер KYIV. Це не просто красивий жест, а повноцінний вихід на Nasdaq — головний технологічний майданчик світу.

Американська мрія з українським акцентом

Процес перетворення локального гіганта на публічну компанію в США завершився ще в середині серпня 2025 року через злиття з Cohen Circle Acquisition Corp I. Але урочистості з нагоди «Opening Bell» — того самого дзвоника, що відкриває торги — приберегли на початок вересня. Разом із СЕО компанії Олександром Комаровим (Oleksandr Komarov) на трибуну піднялися представники українського уряду, зокрема Юлія Свириденко та Андрій Єрмак.

Делегація Київстар та урядовці на відкритті торгів. Фото: kyivstar.ua

Це історичний момент: «Київстар» став першою українською компанією, чиї акції напряму котируються на біржі США. Для інвесторів це сигнал, що в Україну можна вкладати гроші не лише через благодійні фонди, а й через зрозумілі фінансові інструменти. Хоча, звісно, купувати акції компанії, яка працює в країні під обстрілами — це розвага для людей зі сталевими нервами та гарним розумінням ризиків. Під час церемонії присутні вшанували хвилиною мовчання жертв атак на Україну, нагадуючи фінансовому світу про реальність, у якій працює цей бізнес.

Гроші та «цифрові» амбіції

Материнська компанія VEON разом із «Київстаром» уже пообіцяли влити в українську інфраструктуру 1,000,000,000$ (43,000,000,000 грн) протягом 2023–2027 років. Гроші підуть не лише на вишки зв’язку, а й на розвиток екосистеми, яка вже давно вийшла за межі простої «сімки» в телефоні. Сьогодні оператор перетворюється на мультисервісну платформу, до активів якої належать:

Uklon — лідер українського ринку райдхейлінгу та доставки;

— лідер українського ринку райдхейлінгу та доставки; «Київстар ТБ» — платформа кіно та телебачення;

— платформа кіно та телебачення; Kyivstar.Tech — IT-підрозділ, що розробляє софт та співпрацює зі Starlink.

До речі, про Маска: компанія вже успішно протестувала послугу Starlink Direct to Cell. Це та сама магія, що має дозволити звичайним смартфонам ловити супутниковий сигнал без громіздких тарілок. Комерційний запуск обіцяють у четвертому кварталі 2025 року, що може стати рятівним колом для зон із пошкодженою наземною інфраструктурою.

Чому це важливо для ринку

Для пересічного абонента лістинг на Nasdaq навряд чи миттєво змінить швидкість інтернету, але для бізнес-клімату це прецедент. Вихід на американську біржу змушує компанію бути максимально прозорою — американські регулятори не терплять заплутаної звітності. Це гра «в білу» на найвищому рівні.

Лістинг Київстар на Nasdaq став важливою віхою для VEON, але події цього тижня означали набагато більше. Це також про те, що Україна символічно підняла свій прапор тут, у Нью-Йорку, в серці глобального бізнесу. — Каан Терзіоглу (Kaan Terzioglu), CEO VEON Group

Зустрічі з інституційними інвесторами в Нью-Йорку показали, що західний капітал готовий розглядати Україну як майданчик для зростання, а не лише як об’єкт гуманітарної допомоги. Поки що тикери «KYIV» та «KYIVW» залишаються єдиною можливістю для американських трейдерів напряму вкластися в український технологічний сектор. Це велика відповідальність і водночас величезний кредит довіри, який компанії доведеться відпрацьовувати реальними цифрами в квартальних звітах.

Раніше ми розповідали, як Київстар відкрив доступ до технології Starlink для всіх своїх абонентів, ставши першим таким оператором у Європі.

Джерело: kyivstar.ua