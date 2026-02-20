Поки Ілон Маск (Elon Musk) фокусується на підкоренні далекого космосу, українська логістика береться за впорядкування земних справ. Нова пошта у співпраці з Міністерством цифрової трансформації запустила послугу верифікації терміналів Starlink. Мета звучить цілком у дусі часу: забезпечити прозорий облік супутникового зв’язку в умовах війни та спростити життя тим, хто хоче користуватися інтернетом легально та без зайвих питань з боку контролюючих органів.

Це не чергова бюрократична забаганка, а спроба структурувати хаотичний ринок «сірого» імпорту терміналів, який розквітнув за останні роки. Держава хоче знати, скільки тарілок працює в країні, а користувачі отримують офіційне підтвердження статусу свого пристрою. Процедура стосується лише фізичних осіб, тож бізнесу доведеться шукати інші шляхи для звітності.

Процедура: віддалено чи з коробкою в руках?

Для тих, хто цінує свій час, є гарна новина: якщо у вас лише один термінал, бігти у відділення зовсім не обов’язково. Верифікацію можна пройти дистанційно, використовуючи спеціальний інструмент на порталі реєстрації. Проте, якщо ви стали щасливим власником цілого парку обладнання (ліміт встановлено на рівні трьох одиниць на одну особу), доведеться-таки прогулятися до найближчого пункту прийому.

Термінал Starlink тепер можна верифікувати офіційно. Фото: novaposhta.ua

При реєстрації більше одного пристрою фізична присутність терміналів є обов’язковою умовою. Оператор має переконатися, що залізо реальне, а не існує лише в уяві власника чи в базах даних перекупів. Щоб не стояти в черзі, вивчаючи асортимент поштових коробок, краще заздалегідь заповнити дані на сайті логістичного оператора.

Чек-лист для візиту у відділення

Щоб верифікація не перетворилася на квест із невідомим фіналом, варто підготувати стандартний набір документів. Вам знадобиться паспорт (ID-картка або закордонний також підійдуть) та ідентифікаційний код (РНОКПП). Але найцікавіше починається з технічними даними самого пристрою. Оператору потрібно буде надати KIT-номер — це серійний номер комплекту, який зазвичай прикрашає коробку. Якщо ви її вже встигли викинути, доведеться шукати номер на самому обладнанні.

Окрім цього, знадобляться унікальний ідентифікатор термінала (UTID) або Dish ID. Ці цифри можна знайти в налаштуваннях вашого облікового запису на сторінці офіційного сайту Starlink. Також будьте готові надати посилання на портал, де можна підтвердити валідність вашого акаунта. На кожен окремий термінал створюється власна картка реєстрації, тому «гуртова» перевірка займе трохи більше часу.

Статус та наслідки

Після того, як оператор оформить документи, дані автоматично передаються до Міністерства цифрової трансформації. Нова пошта тут виступає лише зручним посередником з розгалуженою мережею відділень. Ви можете спокійно йти додому, а статус верифікації згодом оновиться в особистому кабінеті застосунку Starlink. Це дозволяє уникнути непорозумінь при перевірках, де походження супутникової антени може викликати зайву цікавість.

Поки українці впорядковують роботу супутникових терміналів на землі, у SpaceX мислять глобальніше. Компанія дещо змінює курс, зосереджуючись спочатку на Місяці перед великим стрибком на Марс. Це нагадує нам, що навіть найскладніші технології починаються з чіткого плану та надійної інфраструктури.

Джерело: novaposhta.ua