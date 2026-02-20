Компанія Thermal Grizzly, відома своїми термопастами та інструментами для екстремального охолодження, вирішила, що штатна теплорозподільна кришка (IHS) — це лише зайвий посередник між вашим гаманцем та низькими температурами. Відтепер ентузіасти можуть придбати вже скальповані версії процесора AMD Ryzen 7 9850X3D, готові до прямого контакту з водоблоком. Це рішення для тих, хто готовий платити за кожен градус Цельсія, навіть якщо ціна здається дещо абсурдною.

Ціна за відсутність зайвого

Модифікований процесор оцінили у 876.33$ (37700 грн) або 749 EUR (34500 грн). Для контексту: це приблизно на 75% дорожче за рекомендовану роздрібну ціну звичайного AMD Ryzen 7 9850X3D. Виникає логічне запитання: чому менше металу коштує настільки більше грошей? Відповідь криється у сервісі та ризиках, які компанія бере на себе.

Процесор без кришки готовий до встановлення. Фото: Thermal Grizzly

Зазвичай самостійне скальпування миттєво перетворює гарантійний талон AMD на непотрібний папірець. Проте Thermal Grizzly пропонує власну повноцінну гарантію на ці чипи. Кожен пристрій проходить суворий цикл випробувань, щоб покупець не отримав «цеглу» за дев’ятсот доларів. У комплекті з процесором іде навіть фірмова USB-флешка, на якій записані протоколи тестування, скріншоти стабільної роботи та — для особливих естетів — макрофотографія відкритого кристала саме вашого екземпляра.

Екосистема та «залізні» обмеження

Купівля такого процесора — це не просто апгрейд, а вступ до закритого клубу з жорсткими правилами. По-перше, ви більше не можете повернути штатну кришку на місце. Спроба зробити це автоматично анулює гарантію від Thermal Grizzly через різницю у висоті та ризик пошкодити кристал поганим контактом. По-друге, цей CPU нетовариський: він не підходить для стандартних рамок інших виробників, призначених для прямого охолодження. Весь задум розрахований на використання виключно в екосистемі продуктів Thermal Grizzly.

Комплект постачання включає докази стабільності. Фото: Thermal Grizzly

На чиплетах можуть залишатися сліди заводського припою, що компанія називає нормою. Це не впливає на продуктивність, але нагадує про те, що перед вами — продукт грубого втручання в архітектуру, спрямованого на результат. Такий підхід орієнтований на власників кастомних систем рідинного охолодження, де кожен міліметр і кожен міліграм термоінтерфейсу мають значення для досягнення рекордних частот або тиші при екстремальних навантаженнях.

Джерело: ixbt.com