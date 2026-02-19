Поки ви намагаєтеся впіймати хоча б одну «поділку» зв’язку біля вікна, технології VoLTE та VoWiFi вже непомітно відхопили майже половину всього голосового трафіку мережі Київстар. Станом на початок 2026 року ці сервіси генерують понад 40% усіх розмов, що натякає: ера класичного GSM-голосу, який звучить так, ніби ваш співрозмовник перебуває на дні колодязя, повільно, але впевнено добігає кінця.

Цифрова еволюція в цифрах

Згідно з останніми даними оператора, у грудні 2025 року послугою VoLTE (Voice over LTE) скористалися понад 8.5 млн абонентів. Ця технологія дозволяє передавати голос через мережу 4G, що забезпечує кришталеву чіткість звуку та дозволяє одночасно розмовляти й «гуглити» щось у мережі. Для порівняння, технологія VoWiFi (Voice over Wi-Fi), яка є значно молодшою, залучила 1.4 млн користувачів. Хоча цифра здається меншою, її динаміка вражає, враховуючи специфіку використання.

Цікаво, що географія «просунутих» користувачів розподілена нерівномірно. Львів несподівано обійшов столицю: тут частка сучасних голосових сервісів сягнула 61%. Київ трохи відстає з показником у 57%, що теж є солідним результатом для мегаполіса.

Рятувальний круг під час знеструмлень

Технологія VoWiFi стала справжнім відкриттям для українців в умовах енергетичної нестабільності. Замість того, щоб залежати від найближчої базової станції, яка може бути перевантажена або вимкнена, пристрій використовує будь-яку доступну мережу Wi-Fi. Це особливо актуально для мешканців висоток із товстими стінами або підвальних приміщень, куди радіосигнал пробивається з великими труднощами.

«Навіть якщо сигнал мобільної мережі слабкий, для здійснення голосового дзвінка достатньо мати резервне живлення для Wi-Fi-обладнання та доступ до інтернету», — зазначають у компанії.

Головний бонус для ощадливих: розмови через технології VoLTE та VoWiFi тарифікуються як звичайні виклики. Жодних прихованих платежів за «сучасність» оператор не знімає, що підтверджують 90% задоволених користувачів згідно з внутрішніми опитуваннями.

Залізо та інвестиції

Наразі перелік сумісних пристроїв для VoLTE у мережі оператора налічує понад 500 моделей. У списку не лише смартфони Apple чи Samsung, а й пристрої Motorola, ZTE, OPPO, Google Pixel та Realme. Для VoWiFi вибір трохи скромніший — близько 300 моделей, але цей перелік постійно розширюється. Загалом понад 11.5 млн абонентів уже мають у кишені пристрій, здатний працювати з новими стандартами.

Такі масштаби потребують відповідних вливань. Материнська компанія VEON планує інвестувати в розвиток української мережі 1 000 000 000$ (44 000 000 000 грн) протягом періоду 2023–2027 років. Окрім технічного оновлення, компанія не забуває про соціальну відповідальність, спрямувавши 3 400 000 000 грн на підтримку Сил оборони та соціальні проєкти за останні три роки.

Поки оператор шліфує роботу через наземні мережі, не забуваймо про космічні амбіції: Київстар відкрив доступ до технології Starlink Direct to Cell для всіх абонентів, що фактично робить «мертві зони» пережитком минулого.

Джерело: kyivstar.ua