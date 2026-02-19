Поки глобальні техгіганти намагаються вигадати черговий «суперзастосунок», Нова пошта просто бере і робить його з того, що є під рукою — з наших з вами посилок. Програма лояльності «Доставка бонусів», яку в народі вже охрестили просто «боксиками», за 2025 рік показала аномальний ріст, збільшивши аудиторію вдесятеро. Тепер це не просто вкладка в меню, а ціла екосистема з 10 мільйонами користувачів.

Для розуміння масштабів: щомісяця в розділ бонусів заглядають 4 мільйони унікальних відвідувачів, які генерують понад 20 мільйонів сесій. Це вже не просто «зайти подивитися, де моя посилка», це повноцінний цифровий шопінг-хаб. Люди не просто накопичують бали, вони їх активно витрачають — понад 500 000 використаних промокодів щомісяця на знижки та подарунки.

Від посилок до ресторанів і заправок

Цікаво, що програма давно вийшла за межі відділень. Якщо раніше «боксики» асоціювалися виключно з інтернет-магазинами, то зараз до мережі Нової пошти приєдналися понад 500 бізнесів. І це не лише онлайн-ритейл. Компанія почала агресивно підключати офлайн-сегмент: від заправок та медичних лабораторій до кінотеатрів і ресторанів. Логіка проста: якщо ви часто отримуєте посилки, то, ймовірно, ви також п’єте каву, заправляєте авто та іноді ходите до лікаря.

Така стратегія перетворює логістичного оператора на фінансового посередника, який керує увагою та лояльністю клієнта. Виконав завдання у застосунку — отримав знижку на наступну доставку або квиток у кіно. Це класична гейміфікація, яка змушує користувачів повертатися в застосунок частіше, ніж це реально потрібно для трекінгу вантажу.

Рівність без «золотих карток»

Однією з ключових фішок програми є відмова від ієрархії. Тут немає VIP-рівнів, платинових статусів чи закритих клубів для обраних. Усі 10 мільйонів користувачів мають рівний доступ до пропозицій. Замість статусів компанія робить ставку на персоналізацію: алгоритми підбирають акції на основі ваших звичок. Якщо ви постійно замовляєте косметику, вам не будуть пропонувати знижку на запчастини для трактора.

Цього року ми зосереджуємося на розвитку кешбеку за цільові дії, який дозволить клієнтам зменшувати вартість доставки або відправляти посилки безкоштовно, а також на запуску нових гейміфікованих механік. — Євген Кречетович, керівник управління розвитку клієнтів Нової пошти

Плани на майбутнє виглядають ще амбітніше. У Новій пошті хочуть збільшити впізнаваність та використання програми ще на 50%. Основний акцент буде зроблено на тому, щоб зробити доставку фактично безкоштовною для активних користувачів за рахунок накопиченого кешбеку. Це сильний хід у боротьбі за лояльність, адже ціна логістики — це завжди «біль» для покупця.

З огляду на те, як швидко «боксики» стали частиною повсякденного життя українців, можна очікувати, що скоро ми будемо розраховуватися ними не лише за посилки, а й за реальні товари в магазинах-партнерах. Логістика стає дедалі непомітнішою, перетворюючись на зручний сервіс «під капотом» великої цифрової платформи.

Рік тому ми згадували про підсумки 2021 року, де в тренді були NFT та Clubhouse, але реальність показала, що справжня цінність — у зручних сервісах щоденного вжитку.

Джерело: novaposhta.ua