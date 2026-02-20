Якщо ви думали, що частіше за вас у «Нову пошту» заходить лише кур’єр, то свіжі цифри за 2025 рік це підтверджують. Група NOVA оприлюднила звіт, де мільярди гривень податків сусідствують із сотнями мільйонів відправлень. Поки одні розмірковують про складну логістику, інші просто будують 50 тисяч точок доступу по всій країні, включаючи прифронтові зони.

Мережа, що поглинає простір

Станом на початок січня 2026 року мережа компанії розрослася до 50 003 точок обслуговування. Щоб ви розуміли масштаб: за минулий рік кількість відділень збільшилася на 2 195 одиниць, а поштоматів стало більше на 10 053. Тепер у структурі домінують саме автоматизовані пункти — їх уже 34 186 проти 15 817 класичних відділень. Це логічний крок: поштомат не просить перерву на обід і не змушує стояти в черзі за пенсіонерами.

Процес автоматизованого сортування посилок на терміналі. Фото: novaposhta.ua

Загальна кількість доставлених посилок сягнула 522 млн одиниць, що на 10% більше за показники 2024 року. Окремої уваги заслуговує міжнародний напрямок: 29 млн відправлень свідчать про те, що українці активно освоюють глобальні маркетплейси або ж підтримують зв’язок із родичами за кордоном через офіційні сервіси доставки.

Математика великих цифр: доходи та податки

Фінансові показники групи виглядають солідно, хоча маржинальність змушує замислитися. Виторг з реалізації товарів та послуг склав понад 54 млрд грн (близько 1.3 млрд доларів), що на 21% перевищує попередній рік. При цьому чистий прибуток зупинився на позначці 2.6 млрд грн. Це свідчить про те, що компанія воліє «спалювати» гроші в розвиток, а не просто накопичувати їх на рахунках.

Щодо державних інтересів, то тут NOVA виступає одним із найбільших донорів бюджету. За рік компанія сплатила 16.2 млрд грн податків та зборів. Це на третину більше, ніж у 2024-му. Фактично, кожна ваша посилка — це невелика інвестиція в державну скарбницю, яка в сумі дає понад 4 млрд грн приросту податкових надходжень за рік.

Куди йдуть інвестиції

Капітальні інвестиції в Україні склали понад 4 млрд грн. Левова частка пішла на «залізо» та інфраструктуру:

492 млн грн витратили на сучасні сортувальні лінії, щоб ваші посилки не блукали тижнями між хабами.

545 млн грн інвестували в оновлення автопарку та специфічні БДФ-контейнери (знімні кузови для вантажівок).

Решта пішла на розширення мережі тих самих поштоматів, які тепер стоять чи не в кожному під’їзді.

Окремий пункт витрат, який у компанії називають інвестицією в перемогу — благодійність. У 2025 році на ці потреби спрямували понад 1 млрд грн. Програма «Гуманітарна Нова пошта» забезпечила доставку 2.7 млн безплатних відправлень для військових та волонтерів, що на 42% більше, ніж роком раніше. З огляду на загальну ситуацію на ринку логістики, така соціальна активність залишається критично важливою для підтримки фронту.

Джерело: novaposhta.ua