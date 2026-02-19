Космос — це не лише красиві рендери та пафосні промови про майбутнє людства, а ще й жорстока бухгалтерія, яка не прощає помилок. Шотландський стартап Orbex, який роками обіцяв стати ключовим гравцем на ринку малих супутників, офіційно викинув білий прапор. Компанія оголосила про банкрутство та припинення операційної діяльності, залишивши за бортом 163 співробітники та купу нереалізованих амбіцій.

Кінець шотландської мрії про орбіту

Причина краху банальна до болю — гроші. Попри те, що керівництво вело переговори з більш ніж двадцятьма потенційними інвесторами та конкурентами щодо злиття чи продажу, жодна угода не «зрослася». Ринок капіталу для молодих космічних компаній зараз нагадує пустелю: інвестори стали значно обережнішими, а вимоги до прибутковості — вищими. У результаті Orbex не змогла забезпечити приплив коштів, необхідний для завершення розробки своєї головної надії — ракети Prime.

Ракета Prime на випробувальному майданчику. Фото: Orbex

Для управління процесом банкрутства залучили консалтингову фірму FRP Advisory. Тимчасові керуючі тепер намагаються врятувати хоча б щось: технологічні напрацювання, інтелектуальну власність або виробничу інфраструктуру. Можливо, хтось із великих гравців захоче викупити патенти за безцінь, але про самостійне майбутнє бренду вже не йдеться.

Що втратила Велика Британія

Orbex не була просто черговим гаражним стартапом. Вона вважалася флагманом британської космічної програми. Держава вклала в проєкт близько 20 млн фунтів стерлінгів — це приблизно 25 млн $ (1.067 млрд грн). Компанія готувалася до запусків із нового космодрому SaxaVord на Шетландських островах, що мало стати історичною подією для регіону.

Ось що ми мали побачити в ідеальному світі без фінансових дірок:

Ракета Prime: Двоступеневий носій висотою 19 метрів.

Використання біопропану, що мав зменшити викиди вуглецю на 90% порівняно з традиційним паливом.

Виведення малих супутників на низьку навколоземну орбіту.

Проблема в тому, що розробка ракет-носіїв потребує стабільних інвестицій протягом десятиліть. Навіть маючи готові інженерні рішення та кваліфікований персонал, проєкт залишається вразливим до будь-яких коливань на фінансовому ринку. Шотландці змогли створити робочі місця та просунутися в технологіях, але так і не побудували стійку бізнес-модель.

Банкрутство Orbex — це серйозний репутаційний удар для Лондона, який намагається побудувати власну пускову інфраструктуру, щоб не залежати від США чи Французької Гвіани. Тепер інвестори тричі подумають, перш ніж вкладати гроші в британський «космос».

Джерело: ixbt.com