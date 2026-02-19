Музиканти та саунд-дизайнери, час відкривати шампанське (або хоча б перестати лаятися на системні помилки). Microsoft знадобилося більше року, щоб повноцінно інтегрувати стандарт MIDI 2.0 у свою операційну систему. Тепер Windows 11 підтримує цей протокол нативно через оновлені служби Windows MIDI, що фактично ставить крапку в епосі нескінченних пошуків сумісного софту для базових завдань.

Головна зміна полягає в тому, що операційна система тепер бере на себе роль повноцінного посередника. Більше немає потреби встановлювати «криві» сторонні драйвери чи специфічне програмне забезпечення лише для того, щоб ваш синтезатор почав розмовляти з комп’ютером. Усі порти MIDI 1.0 та нові кінцеві точки MIDI 2.0 тепер працюють у багатоклієнтському режимі. Це означає, що декілька програм можуть одночасно використовувати один і той самий пристрій без конфліктів та «синіх екранів».

Візуалізація роботи багатопотокового режиму MIDI. Фото: Microsoft

Прощавайте, специфічні драйвери виробників

Згідно з офіційною заявою в блозі Windows MIDI Services, драйвери, створені під конкретне залізо виробника, тепер здебільшого не потрібні. Microsoft прямо не рекомендує їх використовувати, хоча й залишає підтримку для старих рішень, якщо вони працюють через ядро потокової передачі (kernel streaming). Це серйозний крок до уніфікації, який наближає Windows до стабільності в роботі зі звуком, якою традиційно хизувалися конкуренти.

Багатопотоковий режим тепер доступний для всіх застосунків, що підтримують обидва стандарти MIDI. Це значно спрощує життя тим, хто звик працювати одночасно в DAW, автономних синтезаторах та різних утилітах для обробки сигналів. Система сама розподіляє ресурси, не змушуючи користувача обирати, яка саме програма матиме пріоритет над залізом.

Що дає MIDI 2.0 на практиці

Якщо MIDI 1.0 був монологом від контролера до комп’ютера, то друга версія — це повноцінний діалог. Пристрої тепер можуть обмінюватися даними у двох напрямках, що дозволяє реалізувати автоналаштування (Property Exchange). Тобто ваш контролер сам «розповість» програмі, які в нього є ручки, фейдери та можливості, а софт автоматично підлаштує інтерфейс.

Крім того, новий стандарт приносить:

Можливість керувати кожною нотою окремо (Per-Note Expression).

Розширений діапазон значень: замість 7-бітної роздільної здатності (128 кроків) ми отримуємо 32-бітну точність.

Значно кращий таймінг та зменшення затримок (jitter reduction).

До речі, Microsoft продовжує «допилювати» не лише технічну частину, а й візуальну складову. Поки музиканти радіють новим протоколам, звичайні користувачі можуть очікувати, що Microsoft додасть до інтерфейсу Windows 11 верхню панель для віджетів, як у MacOS, що зробить систему ще трохи зручнішою для моніторингу системних показників.

Джерело: ixbt.com